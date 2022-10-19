Volvo може продати свій російський бізнес, – ЗМІ

19 жовтня 2022 , 14:12
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Шведський автовиробник Volvo Group розглядає різні варіанти оптимізації бізнесу у Росії, серед яких повний або частковий продаж. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на представника компанії.

Volvo Group після початку повномасштабної війни в Україні припинила випуск вантажівок у Росії. Через неможливість вести діяльність у країні, компанія розглядає варіант часткового, або повного продажу Volvo в Росії.

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У поточній ситуації Volvo Group не може вести операційну діяльність в Росії, тому було прийнято рішення про адаптацію бізнесу і початок скорочення кількості співробітників,
– сказав представник Volvo.

Разом з тим представник Volvo підкреслив російському ЗМІ, що говорити про подальшу долю виробничих майданчиків поки що зарано.

  • Один з топ-менеджера автозаводу на території СНД повідомила, що Volvo Group надіслала для розгляду пропозицію щодо продажу всього свого бізнесу в Росії.
  • За інформацією джерела, компанія планує укласти угоду до кінця 2022 року або у І кварталі 2023 року.

У російський бізнес концерн входять:

  • заводи зі зварювання та фарбування кабін,
  • завод зі збирання вантажівок у Калузі, який виробляє на 15 тисяч одиниць техніки щорічно, чотири сервісні центри з їх обслуговування в різних містах.
Згідно з даними Київської школи економіки,  станом на 16 жовтня компанії, які повністю вийшли з Росії, мали щонайменше 267,1 тисячі осіб персоналу, 29,3 мільярда доларів річного доходу, 12,2 мільярда доларів капіталу та 28,7 мільярда доларів активів.
Автор: Дар'я Вереньова