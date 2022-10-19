Volvo Group после начала полномасштабной войны в Украине приостановила выпуск грузовиков в России. Из-за невозможности вести деятельность в стране, компания рассматривает вариант частичной или полной продажи Volvo в России.

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В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников.

– сказал представитель Volvo.

Вместе с тем представитель Volvo подчеркнул российскому СМИ, что говорить о дальнейшей судьбе производственных площадок пока рано.

Один из топ-менеджера автозавода на территории СНГ сообщила, что Volvo Group направила для рассмотрения предложение о продаже всего своего бизнеса в России.

По информации источника, компания планирует заключить соглашение до конца 2022 года или в I квартале 2023 года.

В российский бизнес концерн входят:

заводы по сварке и покраске кабин,

завод по сборке грузовиков в Калуге, производящий на 15 тысяч единиц техники ежегодно, четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах.

Согласно данным Киевской школы экономики, по состоянию на 16 октября компании, полностью вышедшие из России, имели не менее 267,1 тысячи человек персонала, 29,3 миллиарда долларов годового дохода, 12,2 миллиарда долларов капитала и 28,7 миллиарда долларов активов.