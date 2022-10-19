Volvo Group после начала полномасштабной войны в Украине приостановила выпуск грузовиков в России. Из-за невозможности вести деятельность в стране, компания рассматривает вариант частичной или полной продажи Volvo в России.
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В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников.
– сказал представитель Volvo.
Вместе с тем представитель Volvo подчеркнул российскому СМИ, что говорить о дальнейшей судьбе производственных площадок пока рано.
- Один из топ-менеджера автозавода на территории СНГ сообщила, что Volvo Group направила для рассмотрения предложение о продаже всего своего бизнеса в России.
- По информации источника, компания планирует заключить соглашение до конца 2022 года или в I квартале 2023 года.
В российский бизнес концерн входят:
- заводы по сварке и покраске кабин,
- завод по сборке грузовиков в Калуге, производящий на 15 тысяч единиц техники ежегодно, четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах.