В частности, Telegram не предоставил каналы обратной связи, по которым пользователи могли бы сообщать о контенте с содержанием, что противоречит местным требованиям. Кроме того, мессенджер не назначил уполномоченное лицо или учреждение для взаимодействия с немецкими властями.

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Нарушение законодательства платформой Telegram

Как отметили в немецком Минюсте, за упомянутые нарушения платформа обязана уплатить два штрафа – 4,25 миллиона евро за отсутствие каналов обратной связи для пользователей и 875 тысяч евро за отсутствие уполномоченных от компании за коммуникацию с местными властями.

Еще с апреля 2021 года Федеральное управление юстиции Германии безуспешно пыталось связаться с руководством Telegram, отсылая запросы в штаб-квартиру компании в Дубае. В 2022 году немецкие власти обнародовали свои претензии к мессенджеру в правительственном СМИ, однако и на это обращение руководство платформы никоим образом не отреагировало.

Отметим, что в Германии уже давно выражают недовольство нежеланием Telegram соблюдать требования местного законодательства. Ряд чиновников, в том числе глава МВД страны Нэнси Фезер, даже предлагали заблокировать мессенджер на территории ФРГ, если его руководство продолжит игнорировать требования.

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К слову, это не первый крупный штраф для Telegram за последнее время – в августе платформу оштрафовали в России. Московский суд принял решение наказать платформу после того, как стало известно, что мессенджер не скрывает контент, разоблачающий военные преступления России против Украины.

В то же время, в Гонконге размышляют над полным запретом платформы, – местные власти обвиняют мессенджер в сборе персональных данных пользователей без согласия их владельцев.