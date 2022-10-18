Зокрема, Telegram не надав каналів зворотного зв'язку, за якими користувачі могли б повідомляти про контент зі змістом, що суперечить місцевим вимогам. Крім того, месенджер не призначив уповноважену особу чи установу для взаємодії з німецькою владою.

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Порушення законодавства платформою Telegram

Як зазначили у німецькому Мін'юсті, за згадані порушення платформа зобов'язана сплатити два штрафи – 4,25 мільйона євро за відсутність каналів зворотного зв'язку для користувачів та 875 тисяч євро за відсутність уповноважених від компанії за комунікацію з місцевою владою.

Ще з квітня 2021 року Федеральне управління юстиції Німеччини безуспішно намагалося зв'язатися з керівництвом Telegram, надсилаючи запити до штаб-квартири компанії у Дубаї. У 2022 році німецька влада оприлюднила свої претензії до месенджера в урядовому ЗМІ, проте й на це звернення керівництво платформи жодним чином не відреагувало.

Зазначимо, що у Німеччині вже давно висловлюють невдоволення небажанням Telegram дотримуватись вимог місцевого законодавства. Низка чиновників, зокрема очільниця МВС країни Ненсі Фезер, навіть пропонувала заблокувати месенджер на території ФРН, якщо його керівництво продовжить ігнорувати вимоги.

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До слова, це не перший великий штраф для Telegram за останній час – у серпні платформу оштрафували у Росії. Московський суд прийняв рішення покарати платформу після того, як стало відомо, що месенджер не приховує контент, що викриває воєнні злочини Росії проти України.

Водночас, у Гонконзі роздумують над повною забороною платформи, – місцева влада звинувачує месенджер у зборі персональних даних користувачів без згоди їхніх власників.