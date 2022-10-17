Новим власником стане компанія ексдиректора "Мегафона" Івана Тавріна – Kismet Capital Group. Примітно, що з початком повномасштабної війни на Avito масово продавали награбовані окупантами в Україні речі, а ще до того почали вербувати найманців, які готові були вбивати українців на території нашої держави.

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Деталі угоди

Як зазначили у Prosus, сума угоди складе 151 мільярд рублів, що за нинішнім офіційним курсом становить близько 2,4 мільярда доларів. При цьому, станом на 31 березня цього року, Avito Group оцінювали у близько 1,38 мільярда доларів.

Очікується, що угоду вдасться закрити вже у жовтні 2022 року. Вона, зокрема, передбачатиме відчуження та передачу всіх активів, що входять до складу Avito Group:

ТОВ "KEX eCommerce",

ТОВ "Авито Холдинг",

решти дрібніших дочірніх компаній групи.

Зазначається, що угоду вже узгодили всі необхідні російські регулятори. Після її завершення дошка оголошень продовжить свою роботу вже як незалежна приватна IT-компанія.

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До слова, російський Forbes у лютому 2022 року називав Avito Group третьою найдорожчою компанією у країні-агресорці після "Яндекса" та Wildberries. До впровадження західних санкцій видання оцінювало компанію у 6,2 мільярда доларів.

Зауважимо, що у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії нідерландська Prosus всіляко намагалась втримати російський актив, проте вже у травні оголосила про намір знайти покупця для Avito.

Річ у тім, що у грудні 2021 року ЗМІ писали про те, що росія починає вербування найманців для відправки на український Донбас, – Avito стала одним з інструментів пошуку таких "добровольців". Вже у березні стало відомо, що на Avito розміщуються тисячі оголошень, в яких росіяни пропонують купити намародерене окупантами в Україні.