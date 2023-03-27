Не так вже й багато: яку зарплату отримає мільярдер Воррен Баффет

Зарплата мільярдера та голови інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway Воррена Баффета не змінюється вже 40 років. Вона у 180 разів менша, ніж отримує генеральний директор компанії із S&P 500.

Зарплата Воррена Баффета

У 2022 році мільярдер Баффет отримав 100 тисяч доларів заплати, з яких 50 тисяч повернув Berkshire Hathaway як компенсацію за те, що писав листи та дзвонив за її рахунок, а також залучав співробітників компанії для виконання доручень у своїх особистих справах.

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Для порівняння, у 2021 році середня річна зарплата генерального директора компанії із S&P 500 склала 18 мільйонів. Чому Баффет отримує таку маленьку зарплатню Відносно невелика зарплата дозволяє Баффету зменшити податок на свої доходи. Податок з акцій компанії інвестору доведеться заплатити лише у разі їхнього продажу. Також Баффет переконаний у тому, що керівники компаній мають бути зацікавлені у їхньому успіху на довгостроковому горизонті. Інвестор раніше попереджав, що величезні зарплати, великі бонуси та короткострокові опціони на акції заохочують "короткострокове мислення" у керівництві бізнесу. До слова, премій та бонусів Баффет не отримував, але на його охорону Berkshire Hathaway торік витратила втричі більше зарплати.

Зверніть увагу! Баффет п'ятий у рейтингу мільярдерів Bloomberg. Його статки оцінюються у 104 мільярди доларів. Більшість активів – це акції класу, А конгломерату Berkshire Hathaway на суму понад 100 мільярдів доларів.