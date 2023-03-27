В 2022 году миллиардер Баффет получил 100 тысяч долларов платы, из которых 50 тысяч вернул Berkshire Hathaway в качестве компенсации за то, что писал письма и звонил за ее счет, а также привлекал сотрудников компании для выполнения поручений по своим личным делам.

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Для сравнения, в 2021 году средняя годовая зарплата генерального директора компании по S&P 500 составила 18 миллионов.

Почему Баффет получает такую маленькую зарплату

Относительно небольшая зарплата позволяет Баффету снизить налог на свои доходы. Налог с акций компании инвестору придется заплатить только в случае их продажи.

Также Баффет убежден, что руководители компаний должны быть заинтересованы в их успехе на долгосрочном горизонте. Инвестор ранее предупреждал, что огромные зарплаты, большие бонусы и краткосрочные опционы на акции поощряют "краткосрочное мышление" в руководстве бизнеса.

К слову, премии и бонусы Баффет не получал, но на его охрану Berkshire Hathaway в прошлом году потратила втрое больше зарплаты.