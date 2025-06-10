10 червня, 12:02
Warner BrosDiscovery поділять на дві окремі компанії
Американський медіагігант Warner Bros. Discovery оголосив про масштабну реструктуризацію. Так, до середини 2026 року компанію поділять на дві незалежні публічні структури.
Деталі про дві нові компанії
У нещодавньому пресрелізі повідомили деталі щодо нових компаній, однак конкретні назви не розкрили. Наразі компанії називаються описовими назвами: Streaming & Studios та Global Networks, інформує 24 Канал.
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- Одна з них об'єднає стримінговий бізнес і кіностудії, включаючи HBO, HBO Max, DC Studios, Warner Bros. Television і Warner Bros. Motion Picture Group. Її умовна назва – Streaming & Studios. Очолить цей напрям нинішній CEO Warner Bros. Discovery Девід Заслав.
- Друга компанія відповідатиме за телеканали і новинні мережі, серед яких – CNN, Discovery, Discovery+, TNT Sports та Bleacher Report. Тимчасова назва – Global Networks. Керує напрямом фінансовий директор Warner Bros. Discovery Гуннар Віденфельс.
Зауважте. У компанії пояснили, що така реорганізація дасть змогу кожному напряму працювати автономніше, краще конкурувати на ринку та підвищити цінність для акціонерів.