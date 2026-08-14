Wildberries, Ozon та "Яндекс" просять грошей у Кремля: сума шокує

Найбільші російські маркетплейси звернулися до уряду Росії із проханням виділити з федерального бюджету сотні мільярдів рублів. Гроші мають піти на компенсацію збитків підприємцям, чиї товари постраждали внаслідок атак українських безпілотників.

Скільки грошей хочуть отримати з російського бюджету Wildberries, Ozon та інші

Із відповідним зверненням до прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна виступила Асоціація цифрових платформ. До неї входять Ozon, "Яндекс", "Авіто", "Купер" та Wildberries, пише The Moscow Times.

Головною причиною такого звернення стали масштабні втрати після атак дронів по складській інфраструктурі. Особливо серйозно постраждав Wildberries, який втратив значну частину своїх складських потужностей.

Через це Асоціація цифрових платформ пропонує визначати розмір державної допомоги не за єдиною фіксованою сумою, а з урахуванням фактичних збитків та масштабів діяльності кожної компанії:

Крім прямої фінансової допомоги, представники бізнесу просять російський уряд запровадити податкові послаблення для підприємців, які постраждали від атак.

Зокрема, йдеться про можливість отримати відстрочку або розстрочку зі сплати податків та інших обов'язкових платежів щонайменше на шість місяців.

Також бізнес просить не нараховувати пеню та штрафи за період, коли компанії не могли нормально працювати через наслідки атак.

Загальний обсяг необхідної допомоги оцінюється у сотні мільярдів рублів.

Товари Wildberries згоріли на сотні мільярдів

Масштаб проблеми особливо добре видно на прикладі Wildberries. За оцінками Data Insight, після серії атак на складах маркетплейсу могли згоріти товари на 445 – 507 мільярдів рублів. Асоціація постачальників товарів для торгівлі на електронних майданчиках оцінює втрати продавців Wildberries ще вище – у 600 – 700 мільярдів рублів.

Ситуація ускладнюється тим, що сам маркетплейс не має достатньо коштів, щоб повністю компенсувати збитки підприємцям.

Засновниця Wildberries Тетяна Кім раніше обіцяла допомогти продавцям, які втратили товари через атаки. Однак масштаб збитків компанії виявився настільки великим, що власних фінансових ресурсів для повноцінних компенсацій фактично немає.

У Росії побоюються хвилі банкрутств

Проблема виходить далеко за межі одного маркетплейсу. Wildberries контролює близько половини російського ринку електронної комерції, тому масштабні проблеми компанії можуть вдарити по величезній кількості продавців та пов'язаних із ними підприємств.

Раніше Reuters із посиланням на джерело, близьке до Кремля, повідомляв, що у Росії просто може не вистачити грошей для порятунку всіх постраждалих продавців Wildberries.

За словами співрозмовника агентства, те, що сталося з маркетплейсом, який займає приблизно половину ринку електронної торгівлі країни, є "серйозним ударом по економіці".

Буде хвиля банкрутств. Ніхто не має таких грошей, щоб підтримати селерів,

– сказало джерело.

Таким чином, тепер російські маркетплейси намагаються перекласти значну частину фінансового тягаря на державу.