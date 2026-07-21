Росіяни залишились без Wildberries: збитки маркетплейса сягнули мільярдів доларів

У ніч на 18 липня українські дрони атакували логістичні комплекси найбільшого російського маркетплейса Wildberries. За оцінками експертів, компанія втратила від 6,5% до 9% своїх складських потужностей.

Яких збитків зазнав російський Wildberries

Загальні збитки російського гіганта Wildberries сягнули близько 2,3 мільярдів доларів, а частина продавців ризикує взагалі не отримати компенсацію за знищений товар, пише росЗМІ Forbes.

За даними видання, основні втрати складаються з:

близько 30 – 33 мільярдів рублів – відновлення пошкоджених логістичних комплексів;

150 – 170 мільярдів рублів – вартість товарів, які зберігалися на складах.

Загальний розмір збитків може навіть перевищити чистий прибуток об'єднаної компанії Wildberries & Russ за 2025 рік, який становив 175 мільярдів рублів.

Хто компенсує втрати продавцям

Найбільший удар припав не лише по самому маркетплейсу, а й по продавцях, які зберігали свою продукцію на складах.

Керуючий партнер Umbrella Consulting Group Кирило Агапов зазначає, що для багатьох росіян це означає фактичну втрату бізнесу, а шанси отримати компенсацію залишаються невисокими.

Проблеми виникли навіть у тих продавців, які відправили товар на склад ще до зміни оферти Wildberries. Так, один із продавців електроніки повідомив, що втратив на складі в Електросталі кілька сотень смартфонів загальною вартістю понад 15 мільйонів рублів. За його словами:

товар був завезений до 7 липня, ще до зміни умов оферти;

після цього він вирішив забрати продукцію, однак не встиг через тривалу процедуру погодження;

уже в ніч на 18 липня товар зник із особистого кабінету продавця.

Мені незрозуміло, що зробив маркетплейс, щоб захистити наш товар, за винятком того, що вони новою офертою зняли з себе відповідальність. Скоріш за все, ми звернемося до суду,

– заявив продавець.

Нагадаємо, що вночі 18 липня найбільший логістичний хаб компанії Wildberries, розташований в Електросталі під Москвою, опинився під ударами дронів. Також під атакою перебував склад маркетплейсу площею близько 108 тисяч квадратних метрів у Котовську в Тамбовській області.

Крім того, вночі 20 липня дрони поцілили по логістичному комплексу Wildberries у Коледіно у Московській області. Він є одним із найбільших і найстаріших розподільчих центрів компанії.