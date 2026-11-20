Російський маркетплейс Wildberries придбав у грузинського уряду чотири земельні ділянки площею понад 19 гектарів неподалік міста Руставі. Експерти розцінюють цю угоду як спробу перенести логістичні потужності за межі Росії.

Навіщо маркетплейсу Росії масштабні ділянки біля Руставі

Як повідомляє видання The Insider із посиланням на доповідь Центру досліджень економічної політики (EPRC), точне призначення викуплених у грузинського уряду земель наразі офіційно не розголошують.

Фахівці зазначають, що зосередження чотирьох наділів в одній локації вказує на намір побудувати великий логістичний хаб.

Концентрація чотирьох ділянок в одному місці в поєднанні з документально підтвердженою складською діяльністю оператора дає підстави припускати, що ця територія може призначатися для розміщення складського або логістичного комплексу,

– зазначили автори дослідження.

Паралельно з купівлею землі маркетплейс уже орендував готове приміщення площею 12 816 квадратних метрів у селі Гамарджвеба.

Зауважте! Крім того, російський онлайн-гігант готує експансію на ринок перевезень: у Тбілісі планують запустити сервіс таксі WB Taxi, для якого вже оголосили тендери на брендування авто.

Місцевим оператором платформи виступає компанія Transcom Group, яка працює за франчайзинговою моделлю з жовтня 2024 року. Керівником та єдиним власником фірми є Сергі Твалчрелідзе. Він відомий як офіційний спонсор керівної партії "Грузинська мрія" та бізнес-партнер чинного депутата парламенту від цієї ж сили Георгія Барвенашвілі.

Експерти пов'язують стрімку активізацію компанії з намаганням убезпечити активи, адже 16 листопада Європейський Союз запровадив персональні санкції проти засновниці бізнесу Тетяни Кім.

Нагадаємо, що раніше компанія Wildberries намагалася знайти вільні логістичні потужності в Казахстані, розраховуючи вивести частину процесів за кордон.

Пошук нових майданчиків розпочався на тлі систематичних атак дронів на складські об'єкти компанії всередині Росії.

Але Міністерство торгівлі та інтеграції Казахстану згодом спростовувало надходження будь-яких офіційних звернень щодо відкриття нових розподільчих хабів.