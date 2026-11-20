Adv

Зачем российскому маркетплейсу нужны обширные участки возле Рустави

Как сообщает издание The Insider со ссылкой на доклад Центра исследований экономической политики (EPRC), точное назначение земель, выкупленных у грузинского правительства, пока официально не разглашается.

Эксперты отмечают, что сосредоточение четырех участков в одном месте указывает на намерение построить большой логистический хаб.

Концентрация четырех участков в одном месте в сочетании с документально подтвержденной складской деятельностью оператора дает основания предполагать, что эта территория может быть предназначена для размещения складского или логистического комплекса– отметили авторы исследования.

Параллельно с покупкой земли маркетплейс уже арендовал готовое помещение площадью 12 816 квадратных метров в селе Гамарджвеба.

Обратите внимание! Кроме того, российский онлайн-гигант готовит экспансию на рынок перевозок: в Тбилиси планируется запустить сервис такси WB Taxi, для которого уже объявлены тендеры на брендирование автомобилей.

Местным оператором платформы выступает компания Transcom Group, которая работает по франчайзинговой модели с октября 2024 года. Руководителем и единственным владельцем фирмы является Серги Твалчрелидзе. Он известен как официальный спонсор правящей партии "Грузинская мечта" и бизнес-партнер действующего депутата парламента от этой же партии Георгия Барвенашвили.

Эксперты связывают стремительную активизацию компании с попыткой обезопасить активы, ведь 16 ноября Европейский Союз ввел персональные санкции против основательницы бизнеса Татьяны Ким.

Напомним, что ранее компания Wildberries пыталась найти свободные логистические мощности в Казахстане, рассчитывая вывести часть процессов за границу.

Поиск новых площадок начался на фоне систематических атак дронов на складские объекты компании на территории России.

Однако Министерство торговли и интеграции Казахстана впоследствии опровергло поступление каких-либо официальных обращений относительно открытия новых распределительных хабов.