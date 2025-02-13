Соцмережа Х Маска погодилась виплатити Трампу 10 мільйонів доларів

Соціальна мережа Ілона Маска X (Twitter) погодилася виплатити близько 10 мільйонів доларів для врегулювання позову, поданого президентом США Дональдом Трампом.

X виплатить Маску компенсацію

Соцмережа X стала другою, яка погодилась виплатити Трампу компенсацію після штурму Капітолія США 6 січня 2021 року, пише 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal.

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Після нападу прихильників Дональда Трампа на Капітолій у 2021 році Twitter, який тоді очолював генеральний директор Джек Дорсі, призупинив акаунт колишнього президента разом з іншими акаунтами, які поширювали його повідомлення.

Зауважимо, аналогічні заходи, щоб зменшити поширення підбурювального контенту, вжили технологічні гіганти Google і Meta.

Своєю чергою Трамп подав судовий позов проти Twitter та її колишнього виконавчого директора, а також проти Facebook та Alphabet, звинувативши їх у незаконному замовчуванні консервативних поглядів.

Маск відновив акаунт Трампа

Коли Ілон Маск купив соцмережу, він відновив акаунт Трампа, почав розвивати відносини з президентом і витратив 250 мільйонів доларів на його передвиборчу кампанію. Як наслідок команда Трампа розглядала можливість відмовитися від позову.

Втім, соцмережа Х таки вирішила погодилась виплатити близько 10 мільйонів долрів для врегулювання позову.

Довідково. Раніше Meta теж погодилася виплатити президенту 25 мільйонів доларів для врегулювання аналогічного позову. Імовірно, адвокати Трампа спробують досягти врегулювання і з компанією Google.