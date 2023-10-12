Згадають про копіювальний папір: виробник принтерів Xerox покинув ринок Росії

В Росії стало на один міжнародний бізнес менше. Естафету припинення роботи на території окупантів підхопив відомий виробник принтерів.

Xerox більше не має стосунку до Росії

Після початку повномасштабного вторгення відомий виробник принтерів Xerox повідомив про скорочення своєї діяльності на території Росії. Компанія працювала лише з деякими клієнтами та не робила жодних кроків для відновлення обсягів роботи.

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З того часу Xerox Holdings активно працював над продажем свого бізнесу у Росії. Втілити мрію у реальність нарешті вдалося – бізнес перекупили місцеві менеджери компанії.

В цей час компанія Xerox припиняє операції в Росії і передає бізнес місцевому керівництву шляхом продажу свого російського дочірнього підприємства,

– повідомили представники компанії.

Суму угоди у Xerox називати відмовилися. Згідно з домовленістю, скоро компанія змінить свою назву та не буде асоціюватися з відомою на весь світ корпорацією.

Нагадаємо, нещодавно заяву про повний вихід з Росії зробив холдинг Veon, якому належить мобільний оператор "Київстар". Угода не передбачає зворотнього викупу, тобто Veon покинув Росію цілком та остаточно.

Серед власників Veon є російський олігарх Міхаіл Фрідман та кілька його "колег". Компанія не називала війну проти України війною та спокійно працювала з окупантами після повномасштабного вторгення. Продаж бізнесу в Росії може бути спробою уникнення чергової порції обмежень від країн Заходу щодо босів компанії.