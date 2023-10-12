Xerox більше не має стосунку до Росії

Після початку повномасштабного вторгення відомий виробник принтерів Xerox повідомив про скорочення своєї діяльності на території Росії. Компанія працювала лише з деякими клієнтами та не робила жодних кроків для відновлення обсягів роботи.

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З того часу Xerox Holdings активно працював над продажем свого бізнесу у Росії. Втілити мрію у реальність нарешті вдалося – бізнес перекупили місцеві менеджери компанії.

В цей час компанія Xerox припиняє операції в Росії і передає бізнес місцевому керівництву шляхом продажу свого російського дочірнього підприємства,

– повідомили представники компанії.

Суму угоди у Xerox називати відмовилися. Згідно з домовленістю, скоро компанія змінить свою назву та не буде асоціюватися з відомою на весь світ корпорацією.

Нагадаємо, нещодавно заяву про повний вихід з Росії зробив холдинг Veon, якому належить мобільний оператор "Київстар". Угода не передбачає зворотнього викупу, тобто Veon покинув Росію цілком та остаточно.

Серед власників Veon є російський олігарх Міхаіл Фрідман та кілька його "колег". Компанія не називала війну проти України війною та спокійно працювала з окупантами після повномасштабного вторгення. Продаж бізнесу в Росії може бути спробою уникнення чергової порції обмежень від країн Заходу щодо босів компанії.