Xerox больше не имеет отношения к России

После начала полномасштабного вторжения известный производитель принтеров Xerox сообщил о сокращении своей деятельности на территории России. Компания работала только с некоторыми клиентами и не предпринимала никаких шагов по восстановлению объемов работы.

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С этого времени Xerox Holdings активно работал над продажей своего бизнеса в России. Воплотить мечту в реальность наконец-то удалось – бизнес перекупили местные менеджеры компании.

В настоящее время компания Xerox прекращает операции в России и передает бизнес местному руководству путем продажи своего российского дочернего предприятия.

– сообщили представители компании.

Сумму сделки у Xerox называть отказались. Согласно договоренности, скоро компания сменит свое название и не будет ассоциироваться с известной на весь мир корпорацией.

Напомним, недавно заявление о полном выходе из России сделал холдинг Veon, которому принадлежит мобильный оператор "Киевстар". Соглашение не предусматривает обратный выкуп, то есть Veon покинул Россию целиком и окончательно.

Среди владельцев Veon есть российский олигарх Михаил Фридман и несколько его "коллег". Компания не называла войну против Украины и спокойно работала с оккупантами после полномасштабного вторжения. Продажа бизнеса в России может являться попыткой избегания очередной порции ограничений от стран Запада по отношению к боссам компании.