Просто хотів співати: за що Apple часів Джобса була готова засудити 9-річного хлопчика

Apple – одна з найбільш інноваційних компаній в історії. Однак вона не завжди радо сприймала рекомендації щодо покращення своїх продуктів.

Пропозиція інновації

Одного разу 9-річний хлопчик на ім'я Ши О'Горман написав листа генеральному директору Apple Стіву Джобсу, розповідає 24 Канал. У ньому він запропонував цікаве вдосконалення для Ipod Nano.

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Хлопчик хотів, щоб у пристрою була функція виводу на екран тексту пісні. На його думку, це дало б можливість усім користувачам співати разом зі своїми улюбленими виконавцями.

Реакція Apple

Компанія відповіла Ши, однак зовсім не так, як він мріяв. У листі юрисконсульт компанії заявляв, що Apple не потребує жодних ідей та наполегливо радить "нічого їм не рекомендувати".

Цікаво, що згодом на пристроях Apple для користувачів таки стала доступна така можливість.