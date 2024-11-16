Предложение инновации

Однажды 9-летний мальчик по имени Ши О'Горман написал письмо генеральному директору Apple Стиву Джобсу, рассказывает 24 Канал. В нем он предложил интересное усовершенствование для Ipod Nano.

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Мальчик хотел, чтобы у устройства была функция вывода на экран текста песни. По его мнению, это дало бы возможность всем пользователям петь вместе со своими любимыми исполнителями.

Реакция Apple

Компания ответила Ши, однако совсем не так, как он мечтал. В письме юрисконсульт компании заявлял, что Apple не требует никаких идей и настойчиво советует "ничего им не рекомендовать".

Интересно, что впоследствии на устройствах Apple для пользователей таки стала доступна такая возможность.