Что известно о новой компании
Новая компания, названа JioStar, разделена на три подразделения, каждое из которых управляется отдельным генеральным директором, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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В состав JioStar вошли:
- развлекательный сегмент, объединивший телеканалы Reliance's Colours и Disney's Star;
- цифровое направление с платформами JioCinema и Hotstar;
- спортивное подразделение.
Кто будет руководить JioStar
Слияние превратит JioStar в крупнейшего игрока индийского рынка развлечений, в состав которого будут входить 120 телеканалов и два стриминговых сервиса.
Кто возглавит подразделения компании:
- Бывший руководитель Google и нынешний глава JioCinema Киран Мани, возглавит цифровое направление JioStar.
- Развлекательным подразделением будет руководить Кевин Ваз, топ-менеджер Viacom 18 Media, принадлежащей Reliance.
- Спортивный сегмент возглавит Санджог Гупта, ранее руководивший спортивными операциями Disney в Индии.
Обратите внимание! Новая компания будет соревноваться с такими гигантами, как Sony, Netflix и Amazon.