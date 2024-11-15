Що відомо про нову компанію
Нова компанія, названа JioStar, розділена на три підрозділи, кожен із яких керується окремим генеральним директором, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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До складу JioStar увійшли:
- розважальний сегмент, що об’єднав телеканали Reliance's Colours і Disney's Star;
- цифровий напрямок із платформами JioCinema та Hotstar;
- спортивний підрозділ.
Хто керуватиме JioStar
Злиття перетворить JioStar на найбільшого гравця індійського ринку розваг, до складу якого входитимуть 120 телеканалів і два стримінгові сервіси.
Хто очолить підрозділи компанії:
- Колишній керівник Google і нинішній голова JioCinema Кіран Мані, очолить цифровий напрямок JioStar.
- Розважальним підрозділом керуватиме Кевін Ваз, топменеджер Viacom 18 Media, що належить Reliance.
- Спортивний сегмент очолить Санджог Гупта, який раніше керував спортивними операціями Disney в Індії.
Зауважте! Нова компанія змагатиметься з такими гігантами, як Sony, Netflix та Amazon.