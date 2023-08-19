"Нова пошта" доставлятиме посилки для військових безплатно: як скористатися програмою
19 серпня 2023, 21:20Читать новость на русском
Джерело:"Нова пошта"
"Нова пошта" вирішила допомогти війсковим, їхнім сім'ям та волонтерам. Посилки для героїв, які служать в ЗСУ, будуть надходити безплатно, потрібно лише виконати декілька умов.
Родичі військових та волонтери можуть скористатися послугами "Нової пошти" та надіслати посилку військовим абсолютно безплатно. Компанія повідомила про те, що скористатися цією програмою може кожен охочий.
Читайте також Завжди актуальні: бізнеси, які будуть рентабельні за будь-яких умов
Для того, щоб не платити за вантаж, який ви надсилаєте військовим, потрібно виконати простий алгоритм дій:
- заповнити форму;
- вказати, для якого підрозділу їде вантаж;
- отримати промокод.
Раніше діяла разова програма допомоги від "Нової пошти". У 2023 році нею скористалися 16 тисяч українців, а також 1500 благодійних фондів та волонтерів.