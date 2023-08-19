"Нова пошта" доставлятиме посилки для військових безплатно: як скористатися програмою

"Нова пошта" вирішила допомогти війсковим, їхнім сім'ям та волонтерам. Посилки для героїв, які служать в ЗСУ, будуть надходити безплатно, потрібно лише виконати декілька умов.

Родичі військових та волонтери можуть скористатися послугами "Нової пошти" та надіслати посилку військовим абсолютно безплатно. Компанія повідомила про те, що скористатися цією програмою може кожен охочий.

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Для того, щоб не платити за вантаж, який ви надсилаєте військовим, потрібно виконати простий алгоритм дій:

заповнити форму;

вказати, для якого підрозділу їде вантаж;

отримати промокод.

Заявка для безплатного надсилання вантажу військовим розглядається впродовж двох робочих днів. Кількість посилок – необмежена, але загальний об'єм на тиждень не повинен перевищувати 1000 кілограмів.

Раніше діяла разова програма допомоги від "Нової пошти". У 2023 році нею скористалися 16 тисяч українців, а також 1500 благодійних фондів та волонтерів.