Родичі військових та волонтери можуть скористатися послугами "Нової пошти" та надіслати посилку військовим абсолютно безплатно. Компанія повідомила про те, що скористатися цією програмою може кожен охочий.
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Для того, щоб не платити за вантаж, який ви надсилаєте військовим, потрібно виконати простий алгоритм дій:
- заповнити форму;
- вказати, для якого підрозділу їде вантаж;
- отримати промокод.
Раніше діяла разова програма допомоги від "Нової пошти". У 2023 році нею скористалися 16 тисяч українців, а також 1500 благодійних фондів та волонтерів.