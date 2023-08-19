Родичі військових та волонтери можуть скористатися послугами "Нової пошти" та надіслати посилку військовим абсолютно безплатно. Компанія повідомила про те, що скористатися цією програмою може кожен охочий.

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Для того, щоб не платити за вантаж, який ви надсилаєте військовим, потрібно виконати простий алгоритм дій:

заповнити форму;

вказати, для якого підрозділу їде вантаж;

отримати промокод.

Важливо! Заявка для безплатного надсилання вантажу військовим розглядається впродовж двох робочих днів. Кількість посилок – необмежена, але загальний об'єм на тиждень не повинен перевищувати 1000 кілограмів.

Раніше діяла разова програма допомоги від "Нової пошти". У 2023 році нею скористалися 16 тисяч українців, а також 1500 благодійних фондів та волонтерів.