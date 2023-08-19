Родственники военных и волонтеры могут воспользоваться услугами "Новой почты" и отправить посылку военным абсолютно бесплатно. Компания сообщила о том, что воспользоваться этой программой может любой желающий.

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Для того чтобы не платить за груз, который вы посылаете военным, нужно выполнить простой алгоритм действий:

заполнить форму;

указать, для какого подразделения едет груз;

получить промокод.

Важно! Заявка для бесплатной отправки груза военным рассматривается в течение двух рабочих дней. Количество посылок – неограниченное, но общий объем в неделю не должен превышать 1000 килограмм.

Ранее действовала разовая программа помощи от "Новой почты". В 2023 году ею воспользовались 16 тысяч украинцев, а также 1500 благотворительных фондов и волонтеров.