Бізнес очікує на спад активності: які галузі зберігають оптимізм і вірять у зростання
Джерело:НБУ
Перед українським бізнесом постало багато викликів. Їх вдається долати, однак з плином часу це вимагає все більше зусиль.
Очікування погіршуються
Як показало опитування НБУ, у наступні 12 місяців бізнес очікує на спад ділової активності. Причин тенденції декілька, і вирішити їх найближчим часом навряд чи вдасться.
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Учасники опитування розповіли про такі виклики:
- нестача кваліфікованих працівників;
- зростання видатків;
- воєнні дії;
- високі ціни на енергоносії та сировину;
- коливання курсу.
Хто надав оптимістичний прогноз
На думку представників сільського господарства, будівництва та переробної промисловості, динаміку вдасться втримати, а то й покращити. Втім, усе буде залежати від ситуації, що всі чудово розуміють.
Третина підприємців готові брати кредити у банках, і частину нових коштів потрібно інвестувати у працівників. Представники бізнесу відзначили, що не очікували такого зростання ціни одного працівника.