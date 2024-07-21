Очікування погіршуються

Як показало опитування НБУ, у наступні 12 місяців бізнес очікує на спад ділової активності. Причин тенденції декілька, і вирішити їх найближчим часом навряд чи вдасться.

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Учасники опитування розповіли про такі виклики:

нестача кваліфікованих працівників;

зростання видатків;

воєнні дії;

високі ціни на енергоносії та сировину;

коливання курсу.

Хто надав оптимістичний прогноз

На думку представників сільського господарства, будівництва та переробної промисловості, динаміку вдасться втримати, а то й покращити. Втім, усе буде залежати від ситуації, що всі чудово розуміють.

Третина підприємців готові брати кредити у банках, і частину нових коштів потрібно інвестувати у працівників. Представники бізнесу відзначили, що не очікували такого зростання ціни одного працівника.