Український бізнес поступово адаптовується до відключень електроенергії

Бізнес в Україні адаптувався до відключень електроенергії, що позитивно вплинуло на оцінку його перспектив. Проте, збільшення витрат на оплату праці та енергозабезпечення продовжує стримувати активність.

Що впливає на адаптацію бізнесів

Індекс очікувань ділової активності зріс до 48.8 у серпні, порівняно з 44.4 у липні, але все ще залишається нижчим за максимальну позначку поточного року (52.3), яка була зафіксована у квітні.

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Як зазначають в НБУ, адаптація до регулярних відключень, налагодження альтернативних джерел живлення, фінансування відновлення інфраструктури та будівництва доріг, стабільний внутрішній попит, достатня пропозиція товарів, а також сезонний фактор підтримують позитивні очікування бізнесу у всіх секторах.

До речі! Серед стримувальних факторів залишаються погіршення безпекової ситуації, збільшення обстрілів енергетичних об'єктів та тривалий процес їх відновлення, погіршення курсових очікувань, зростання витрат на оплату праці та енергозабезпечення, а також дефіцит кваліфікованих кадрів.

У яких сферах покращились показники

Підприємства будівельного сектору позитивно оцінили свої економічні результати завдяки сприятливим погодним умовам, зростанню внутрішнього попиту та бюджетному фінансуванню відновлення інфраструктури та доріг.

Секторальний індекс у серпні підвищився до 50.7 з 49.6 у липні.

Підприємства торгівлі покращили свої очікування через стабільний внутрішній попит, помірну інфляцію та достатню пропозицію товарів.

Секторальний індекс у серпні зріс до 50.4 (порівняно з 44.7 у липні).

Промислові підприємства пом'якшили свої стримані очікування через дефіцит електроенергії, брак кваліфікованих працівників та зростання виробничих витрат.

Секторальний індекс у серпні становив 48.6 (проти 45.8 у липні).

Підприємства сфери послуг зменшили негативні очікування, але зберегли найстриманіші оцінки через значні перебої з енергопостачанням, дефіцит кваліфікованих кадрів та зростання виробничих витрат.

Секторальний індекс у серпні склав 46.5 (порівняно з 42.5 у липні).

Важливо! Ситуація на ринку праці залишається нестабільною. Тільки керівники будівельних підприємств очікували зростання чисельності працівників. Представники інших секторів прогнозували скорочення персоналу, хоча й менш інтенсивно, ніж у попередньому місяці.