Украинский бизнес постепенно адаптируется к отключениям электроэнергии

Бизнес в Украине адаптировался к отключениям электроэнергии, что положительно повлияло на оценку его перспектив. Однако, увеличение расходов на оплату труда и энергообеспечение продолжает сдерживать активность.

Что влияет на адаптацию бизнесов

Индекс ожиданий деловой активности вырос до 48.8 в августе, по сравнению с 44.4 в июле, но все еще остается ниже максимальной отметки текущего года (52.3), которая была зафиксирована в апреле.

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Как отмечают в НБУ, адаптация к регулярным отключениям, налаживание альтернативных источников питания, финансирование восстановления инфраструктуры и строительства дорог, стабильный внутренний спрос, достаточное предложение товаров, а также сезонный фактор поддерживают позитивные ожидания бизнеса во всех секторах.

Кстати! Среди сдерживающих факторов остаются ухудшение ситуации с безопасностью, увеличение обстрелов энергетических объектов и длительный процесс их восстановления, ухудшение курсовых ожиданий, рост расходов на оплату труда и энергообеспечение, а также дефицит квалифицированных кадров.

В каких сферах улучшились показатели

Предприятия строительного сектора положительно оценили свои экономические результаты благодаря благоприятным погодным условиям, росту внутреннего спроса и бюджетному финансированию восстановления инфраструктуры и дорог.

Секторальный индекс в августе повысился до 50.7 с 49.6 в июле.

Предприятия торговли улучшили свои ожидания из-за стабильного внутреннего спроса, умеренную инфляцию и достаточное предложение товаров.

Секторальный индекс в августе вырос до 50.4 (по сравнению с 44.7 в июле).

Промышленные предприятия смягчили свои сдержанные ожидания из-за дефицита электроэнергии, нехватки квалифицированных работников и роста производственных затрат.

Секторальный индекс в августе составил 48.6 (против 45.8 в июле).

Предприятия сферы услуг уменьшили негативные ожидания, но сохранили сдержанные оценки из-за значительных перебоев с энергоснабжением, дефицит квалифицированных кадров и рост производственных затрат.

Секторальный индекс в августе составил 46.5 (по сравнению с 42.5 в июле).

Важно! Ситуация на рынке труда остается нестабильной. Только руководители строительных предприятий ожидали роста численности работников. Представители других секторов прогнозировали сокращение персонала, хотя и менее интенсивно, чем в предыдущем месяце.