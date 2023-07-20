Податкова почне перевіряти бізнес вже з 1 серпня: що потрібно знати та як підготуватися

Верховна Рада скасувала мораторій на перевірки бізнесу. Вже незабаром підприємцям варто очікувати на візити податківців.

СЕО юридичної компанії Main Business Partner Соломія Марчук у коментарі 24 Каналу розповіла, чому влада повернула перевірки бізнесу, які бувають види перевірок та як бізнесу потрібно підготуватися до візиту податківців.

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Чому повернули перевірки та коли на них чекати

Соломія Марчук СЕО юридичної компанії Main Business Partner Наразі у бюджеті України – фінансовий дефіцит. Держава збирає близько 80 мільярдів гривень, а витрати лише на війну можуть сягати 130 мільярдів. Мета повернення податків до довоєнного рівня та перевірок – збільшити надходження до бюджету.

Податкові перевірки повернуться вже з 1 серпня.

З цього ж дня скасовуються усі податкові пільги, які були надані на початку війни.

Марчук також додає, що парламентарі запевняли, що повернення перевірок це не про тиск на бізнес, податкова просто повертається до звичного режиму роботи. Тож у тих, в кого все гаразд з паперами, декларацією доходів та сплатою податків, жодних проблем не виникне.

Якими бувають податкові перевірки

Камеральна

Закон також передбачає, що штрафи за порушення податкових норм також повертаються. Відповідно, бізнесу слід навести лад у документах, аби не втратити велику суму грошей.

Проводиться у приміщенні податкової. Може проводитися без попередження та без присутності платника податків. Має певні визначені законом строки.

Мета – перевірити, чи вчасно було подано декларацію, реєстрації накладних, чи в повному обсязі сплачувалися податки тощо.

Документальна

Перевіряється своєчасність сплати податків, дотримання законодавства, зокрема валютного, оформлення працівників, фінансова звітність тощо. Проводиться лише раз на рік.

З графіком планових перевірок можна ознайомитися на сайті відомства. Позапланові перевірки можуть проводитись у разі підозри на порушення. Робити перевірку на місці чи виїзну – вирішують працівники податкової.

Фактична

​Для неї потрібен наказ керівника підрозділу податкової, а також визначені законом підстави. Платника податків про неї не попереджують.

Як бізнес може підготуватися до перевірок

Повернення перевірок, податків та штрафів – річ неприємна, але оминути її не вдалося б у жоден спосіб. Відповідно, усім підприємцям краще підготуватися до візиту податківців та навести лад у паперах,

– зауважує Марчук.

Найперше, за чим потрібно слідкувати – чи не з'явиться ваша компанія у списках на перевірку. Якщо це станеться, то найкраще зв'язатися з податківцями та дізнатися причину, щоб підготувати потрібні документи. Втім, не варто забувати й про перевірки – "сюрпризи".

Також варто перевірити ризикованих контрагентів та усі документи та платежі, які з ними пов'язані. У випадку виявлення порушення відповідати доведеться і вам, тому краще зайвий раз підстрахуватися.

Найкраще інвестувати трішки часу та систематизувати зберігання усіх податкових документів. Це зекономить багато часу та суттєво спростить доступ до потрібного звіту.

Часто підприємці забувають, що документи на товар та його походження також завжди потрібні. Їх відсутність можуть трактувати як ведення прихованої господарської діяльності.

І останнє, але не найменш важливе – намагайтеся завжди вчасно та правильно декларувати свої доходи, а також сплачувати з них податки,

– радить Соломія Марчук.