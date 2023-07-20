Налоговая начнет проверять бизнес уже с 1 августа: что нужно знать и как подготовиться

Верховная Рада отменила мораторий на проверки бизнеса. Уже вскоре предпринимателям стоит ожидать визитов налоговиков.

СЕО юридической компании Main Business Partner Соломия Марчук в комментарии 24 Каналу рассказала, почему власти вернули проверки бизнеса, какие бывают виды проверок и как бизнесу нужно подготовиться к визиту налоговиков.

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Почему вернули проверки и когда их ждать

Соломия Марчук СЕО юридической компании Main Business Partner Пока в бюджете Украины – финансовый дефицит. Государство собирает около 80 миллиардов гривен, а расходы только на войну могут достигать 130 миллиардов. Цель возврата налогов до довоенного уровня и проверок – увеличить поступления в бюджет.

Налоговые проверки вернутся уже с 1 августа.

С этого же дня отменяются все налоговые льготы, предоставленные в начале войны.

Марчук также добавляет, что парламентарии уверяли, что возвращение проверок не о давлении на бизнес, налоговая просто возвращается к привычному режиму работы. Поэтому у тех, у кого все хорошо с бумагами, декларацией доходов и уплатой налогов, никаких проблем не возникнет.

Какими бывают налоговые проверки

Камеральная

Закон также предусматривает, что штрафы за нарушение налоговых норм возвращаются. Соответственно, бизнесу следует навести порядок в документах, чтобы не потерять большую сумму денег.

Проводится в помещении налоговой. Может производиться без предупреждения и без присутствия налогоплательщика. Имеет определенные законом сроки.

Цель – проверить, вовремя ли была подана декларация, регистрация накладных, в полном ли объеме уплачивались налоги и т.д.

Документальная

Проверяется своевременность уплаты налогов, соблюдение законодательства, в том числе валютного, оформление работников, финансовая отчетность и т.д. Проводится только раз в год.

С графиком плановых проверок можно ознакомиться на сайте ведомства. Внеплановые проверки могут проводиться в случае подозрения в нарушении. Проверять на месте или выездную – решают работники налоговой.

Фактическая

​Для нее требуется приказ руководителя подразделения налоговой, а также определенные законом основания. Налогоплательщика о ней не предупреждают.

Как бизнес может подготовиться к проверкам

Возвращение проверок, налогов и штрафов – вещь неприятная, но обойти ее не удалось бы ни одним способом. Соответственно, всем предпринимателям лучше подготовиться к визиту налоговиков и навести порядок в бумагах,

– замечает Марчук.

В первую очередь, за чем нужно следить – не появится ли ваша компания в списках на проверку. Если это произойдет, лучше всего связаться с налоговиками и узнать причину, чтобы подготовить нужные документы. Впрочем, не стоит забывать и о проверках – "сюрпризах".

Также следует проверить рискованных контрагентов и все связанные с ними документы и платежи. В случае обнаружения нарушения отвечать придется и вам, поэтому лучше лишний раз подстраховаться.

Лучше всего инвестировать немного времени и систематизировать хранение всех налоговых документов. Это сэкономит много времени и существенно упростит доступ к требуемому отчету.

Часто предприниматели забывают, что документы на товар и его происхождение всегда нужны. Их отсутствие могут рассматриваться как ведение скрытой хозяйственной деятельности.

И последнее, но не менее важное – старайтесь всегда вовремя и правильно декларировать свои доходы, а также платить с них налоги,

– советует Соломия Марчук.