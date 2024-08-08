Усе не дарма: детінізація алкоголю принесла значні кошти у бюджет

Детінізація алкоголю принесла вагомий результат. За 2024 рік сплата податків зросла на 20%., у порівнянні аналогічним показником 2023 року.

Які кошти надійшли у бюджет

За перші 7 місяців цього року, завдяки заходам з детінізації алкогольних напоїв, сума сплачених податків зросла на 1,1 мільярда гривень. Збільшилась і ефективність з ПДВ.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Попри шалений супротив "чорного ринку", заходи з детінізації ринку алкогольних напоїв дають позитивний результат, зокрема у вигляді надходжень до бюджету.

Як зазначає Гетманцев, податкова ефективність по галузі цьогоріч складає 7,12%. Це на 5,62% більше ніж торік.

Суттєво зросли й надходження акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції. За 7 місяців 2024 року до бюджету надійшло на 0,5 мільярдів гривень більше від фактичних надходжень за аналогічний період минулого року,

– наголошує нардеп.

У 2021 році податкова активність сягала 5,16%.