Як контролювати свій бізнес під час кризи: поради для керівників
13 серпня 2024, 12:17Читать новость на русском
У більшості компаній рано чи пізно наступає кризовий момент. Основною задачею керівника у цей період є своєчасний менеджмент усіх процесів.
Як впоратись з кризою
Якщо компанія перебуває у складному становищі, зазвичай, вона наймає менеджерів та експертів з кризового менеджменту. Водночас важливо, аби у такій ситуації керівник обрав правильну лінію поведінки.
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Що рекомендують керівникам підприємств, які перебувають у кризі:
- Заспокоїти підлеглих. Керівник має не допустити паніки і налагодити стабільні процеси всередині компанії. Усі підлеглі мають відчувати себе в безпеці, лише так, вони продовжать якісно виконувати свої обов'язки.
- Більше спілкуватись, особливо з тими, хто звертається за допомогою. Хороший керівник вміє слухати. Навіть тоді, коли йому неприємні деякі факти, він може об'єктивно оцінити ситуацію і виявити проблеми. Часто скарги підлеглих викривають недоліки компанії. Грамотний керівник скеровує свою команду у правильне русло.
- Відфільтрувати задачі. Керівник має розставити пріоритети. Підлеглі хочуть чітко розуміти, що їм робити і не перебувати в хаосі. Задачі потрібно закривати поступово, аналізуючи та вдосконалюючи робочі процеси.
- Лишатися гнучким та відкритим. План, це добре. Однак, розумний керівник завжди готовий до зміни курсу і певних правок. У цьому питанні можна прислухатись до своїх підлеглих, які мають ідеї оптимізації процесів. Є велика ймовірність, що співробітники набули певний досвід і можуть запропонувати свої напрацювання.