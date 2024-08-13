Як контролювати свій бізнес під час кризи: поради для керівників

У більшості компаній рано чи пізно наступає кризовий момент. Основною задачею керівника у цей період є своєчасний менеджмент усіх процесів.

Як впоратись з кризою

Якщо компанія перебуває у складному становищі, зазвичай, вона наймає менеджерів та експертів з кризового менеджменту. Водночас важливо, аби у такій ситуації керівник обрав правильну лінію поведінки.

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Що рекомендують керівникам підприємств, які перебувають у кризі:

Заспокоїти підлеглих. Керівник має не допустити паніки і налагодити стабільні процеси всередині компанії. Усі підлеглі мають відчувати себе в безпеці, лише так, вони продовжать якісно виконувати свої обов'язки.

Керівник має не допустити паніки і налагодити стабільні процеси всередині компанії. Усі підлеглі мають відчувати себе в безпеці, лише так, вони продовжать якісно виконувати свої обов'язки. Більше спілкуватись , особливо з тими, хто звертається за допомогою. Хороший керівник вміє слухати. Навіть тоді, коли йому неприємні деякі факти, він може об'єктивно оцінити ситуацію і виявити проблеми. Часто скарги підлеглих викривають недоліки компанії. Грамотний керівник скеровує свою команду у правильне русло.

, особливо з тими, хто звертається за допомогою. Хороший керівник вміє слухати. Навіть тоді, коли йому неприємні деякі факти, він може об'єктивно оцінити ситуацію і виявити проблеми. Часто скарги підлеглих викривають недоліки компанії. Грамотний керівник скеровує свою команду у правильне русло. Відфільтрувати задачі. Керівник має розставити пріоритети. Підлеглі хочуть чітко розуміти, що їм робити і не перебувати в хаосі. Задачі потрібно закривати поступово, аналізуючи та вдосконалюючи робочі процеси.

Лишатися гнучким та відкритим. План, це добре. Однак, розумний керівник завжди готовий до зміни курсу і певних правок. У цьому питанні можна прислухатись до своїх підлеглих, які мають ідеї оптимізації процесів. Є велика ймовірність, що співробітники набули певний досвід і можуть запропонувати свої напрацювання.