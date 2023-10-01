Самі собі створили проблеми: як Китай виграє від Brexit та заробляє на електромобілях

Перехід на електромобілі є частиною амбітного плану ЄС до 2030 року позбутися викидів вуглецю. Втім, заробити на цій ініціативі поки що найкраще вдається Китаю, впливу якого боїться Європа.

Дешеві китайські авто обвалюють ринок ЄС

Комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що Європа задумується про відстрочку щодо введення мит на електрокари, які постачаються між Великою Британією та країнами Євросоюзу. Причина – великий наплив електромобілів з Китаю.

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Річ у тім, що угода про Brexit передбачає мито у 10% на будь-які електроавтомобілі, які торгуються між Євросоюзом та Великою Британією. Втім, це лише за умови, що менш як 45% автомобіля надходить з цих двох регіоні.

Автомобільна промисловість тисне на ЄС, аби безмитний період продовжили. Зараз вони постачають акумулятори для електромобілів з Китаю, а це вже як мінімум 40% вартості авто.

Євросоюз боїться потрапити в залежність від китайських акумуляторів. Перехід на зелену енергетику вже триває, але в ЄС бояться, що замість російських енергоносіїв потрапить під вплив Китаю.

Оскільки мито збільшить вартість європейських авто, а китайські виробники мають субсидії від своєї держави, умови на ринку явно будуть не конкурентними.

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Ми сподіваємося, що ми зможемо уникнути мит. Якщо ЄС і Велика Британія зараз запровадять тарифи один на одного, це не допоможе нашій промисловості — тільки Китаю,

– заявив Домбровскіс.

Брюссель намагався уникати будь-яких змін в угоді про Brexit, але схоже на те, що цього разу буде змушений відреагувати. Тим паче, що Tesla Маска має завод в Китаї, тобто отримує допомогу і теж постачає авто на європейський ринок.