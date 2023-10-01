Сами себе создали проблемы: как Китай выигрывает от Brexit и зарабатывает на электромобилях

Переход на электромобили является частью амбициозного плана ЕС к 2030 году избавиться от выбросов углерода. Впрочем, заработать на этой инициативе пока лучше всего удается Китаю, влияния которого боится Европа.

Дешевые китайские авто обваливают рынок ЕС

Комиссар ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что Европа задумывается об отсрочке введения пошлин на электрокары, поставляемые между Великобританией и странами Евросоюза. Причина – большой наплыв электромобилей из Китая.

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Дело в том, что соглашение о Brexit предусматривает пошлину в 10% на любые электроавтомобили, торгующиеся между Евросоюзом и Великобританией. Впрочем, это лишь при условии, что менее 45% автомобиля поступает из двух регионов.

Автомобильная промышленность давит на ЕС, чтобы беспошлинный период продлили. Сейчас они снабжают аккумуляторы для электромобилей из Китая, а это уже как минимум 40% стоимости авто.

Евросоюз опасается попасть в зависимость от китайских аккумуляторов. Переход на зеленую энергетику уже идет, но в ЕС боятся, что вместо российских энергоносителей попадет под влияние Китая.

Поскольку пошлина увеличит стоимость европейских авто, а китайские производители получают субсидии от своего государства, условия на рынке явно будут не конкурентными.

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Мы надеемся, что мы сможем избежать пошлин. Если ЕС и Великобритания сейчас введут тарифы друг на друга, это не поможет нашей промышленности — только Китаю,

– заявил Домбровскис.

Брюссель пытался избегать каких-либо изменений в соглашении о Brexit, но похоже, что в этот раз будет вынужден отреагировать. Тем более что Tesla Маска имеет завод в Китае, то есть получает помощь и тоже поставляет авто на европейский рынок.