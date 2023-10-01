Дешеві китайські авто обвалюють ринок ЄС

Комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що Європа задумується про відстрочку щодо введення мит на електрокари, які постачаються між Великою Британією та країнами Євросоюзу. Причина – великий наплив електромобілів з Китаю.

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Річ у тім, що угода про Brexit передбачає мито у 10% на будь-які електроавтомобілі, які торгуються між Євросоюзом та Великою Британією. Втім, це лише за умови, що менш як 45% автомобіля надходить з цих двох регіоні.

Автомобільна промисловість тисне на ЄС, аби безмитний період продовжили. Зараз вони постачають акумулятори для електромобілів з Китаю, а це вже як мінімум 40% вартості авто.

Важливо! Євросоюз боїться потрапити в залежність від китайських акумуляторів. Перехід на зелену енергетику вже триває, але в ЄС бояться, що замість російських енергоносіїв потрапить під вплив Китаю.

Оскільки мито збільшить вартість європейських авто, а китайські виробники мають субсидії від своєї держави, умови на ринку явно будуть не конкурентними.

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Ми сподіваємося, що ми зможемо уникнути мит. Якщо ЄС і Велика Британія зараз запровадять тарифи один на одного, це не допоможе нашій промисловості — тільки Китаю,

– заявив Домбровскіс.

Брюссель намагався уникати будь-яких змін в угоді про Brexit, але схоже на те, що цього разу буде змушений відреагувати. Тим паче, що Tesla Маска має завод в Китаї, тобто отримує допомогу і теж постачає авто на європейський ринок.