Дешевые китайские авто обваливают рынок ЕС
Комиссар ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что Европа задумывается об отсрочке введения пошлин на электрокары, поставляемые между Великобританией и странами Евросоюза. Причина – большой наплыв электромобилей из Китая.
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Дело в том, что соглашение о Brexit предусматривает пошлину в 10% на любые электроавтомобили, торгующиеся между Евросоюзом и Великобританией. Впрочем, это лишь при условии, что менее 45% автомобиля поступает из двух регионов.
Автомобильная промышленность давит на ЕС, чтобы беспошлинный период продлили. Сейчас они снабжают аккумуляторы для электромобилей из Китая, а это уже как минимум 40% стоимости авто.
Поскольку пошлина увеличит стоимость европейских авто, а китайские производители получают субсидии от своего государства, условия на рынке явно будут не конкурентными.
Мы надеемся, что мы сможем избежать пошлин. Если ЕС и Великобритания сейчас введут тарифы друг на друга, это не поможет нашей промышленности — только Китаю,
– заявил Домбровскис.
Брюссель пытался избегать каких-либо изменений в соглашении о Brexit, но похоже, что в этот раз будет вынужден отреагировать. Тем более что Tesla Маска имеет завод в Китае, то есть получает помощь и тоже поставляет авто на европейский рынок.