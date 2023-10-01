Дешевые китайские авто обваливают рынок ЕС

Комиссар ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что Европа задумывается об отсрочке введения пошлин на электрокары, поставляемые между Великобританией и странами Евросоюза. Причина – большой наплыв электромобилей из Китая.

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Дело в том, что соглашение о Brexit предусматривает пошлину в 10% на любые электроавтомобили, торгующиеся между Евросоюзом и Великобританией. Впрочем, это лишь при условии, что менее 45% автомобиля поступает из двух регионов.

Автомобильная промышленность давит на ЕС, чтобы беспошлинный период продлили. Сейчас они снабжают аккумуляторы для электромобилей из Китая, а это уже как минимум 40% стоимости авто.

Важно! Евросоюз опасается попасть в зависимость от китайских аккумуляторов. Переход на зеленую энергетику уже идет, но в ЕС боятся, что вместо российских энергоносителей попадет под влияние Китая.

Поскольку пошлина увеличит стоимость европейских авто, а китайские производители получают субсидии от своего государства, условия на рынке явно будут не конкурентными.

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Мы надеемся, что мы сможем избежать пошлин. Если ЕС и Великобритания сейчас введут тарифы друг на друга, это не поможет нашей промышленности — только Китаю,

– заявил Домбровскис.

Брюссель пытался избегать каких-либо изменений в соглашении о Brexit, но похоже, что в этот раз будет вынужден отреагировать. Тем более что Tesla Маска имеет завод в Китае, то есть получает помощь и тоже поставляет авто на европейский рынок.