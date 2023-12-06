З малозабезпечених – у підприємці: кому держава пропонує 100 тисяч на власну справу

Український уряд шукає шляхи допомоги для малозабезпечених сімей. Один з варіантів – допомогти їм зрости до підприємців.

До 100 тисяч на власну справу для малозабезпечених

Міністерство соціальної політики вирішало перезапустити програму кредитування "Рука допомоги". Згідно з нею, малозабезпечені можуть отримати фінансування та розпочати власну справу.

Цікаво Психологія ціноутворення: які стратегії максимізації прибутку варто взяти до уваги

Малозабезпечені учасники програми можуть отримати одноразову безвідсоткову допомогу на свій бізнес. Розмір виплати може сягати 100 тисяч гривень.

Термін кредитування – 3 роки. Після цього терміну впродовж 30 календарних днів потрібно буде повернути надані кошти державі. Також можливе повернення коштів по частинах, графік можна узгодити із центром зайнятості.

Сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ,

– наголошують у міністерстві.

Також є умови, коли кредит можна не повертати:

сума сплачених податків, зборів та ЄСВ більша, аніж кредит;

у перший рік після отримання кредиту працевлаштував двох малозабезпечених людей за скеруванням Центру зайнятості, і вони пропрацювали на своєму місці 2 роки.

Як отримати кредит

Для отримання грошей на свою справу потрібно звернутися до найближчого Центру зайнятості та подати наступні документи:

заяву про надання кредиту;

бізнес-план;

довідку про несудимість.

Відповідна комісія розглядає надані документи та приймає рішення, про яке заявника повідомляють у письмовому вигляді. Якщо відповідь позитивна, то заявник мусить відкрити ФОП або створити юридичну особу впродовж 30 календарних днів.