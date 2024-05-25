Репутація Tesla страждає через Маска: мільярдер обвалює довіру до компанії

Витівки Ілона Маска негативно б'ють по репутації Tesla. Компанія вихвалилася потраплянням у десятку іміджевих бізнесів США, однак тепер їй до цих позицій дуже далеко.

Як показало опитування, репутація бренду Tesla Motors почала стрімко падати. Раніше компанія була однією з найбільш іміджевих у США, але тепер її позиції стрімко обвалилися.

Читайте також Люди самі все скажуть: як розвивати власну справу завдяки інсайтам

За кілька років бренд опустився аж на 63 сходинку у репутаційному рейтингу США. Повідомляється, що причиною такого регресу стали витівки генерального директора компанії Ілона Маска.

Через Маска страждає репутація Tesla / Фото Getty Images

Усі інші популярні автомобільні виробники змогли обігнати Tesla за репутаційними показниками, нижче опинився лише Volkswagen. Аналітики прогнозують, що Маск може завдати ще більшого удару репутації компанії.

Причина – суперечливі політичні заяви Маска в Х, а також нові суперечливі правила платформи. Ситуація настільки серйозна, що власники автомобілів Tesla почали використовувати наклейки "Я купив це до того, як Ілон збожеволів".