Економічний апокаліпсис: назвали дві компанії, по яких мита Трампа вдарять найбільше

Нові торговельні мита, ініційовані адміністрацією Дональда Трампа, можуть боляче вдарити по двох американських технологічних гігантах – Apple і Tesla.

Удар по Apple

Таку думку висловив аналітик Wedbush Securities Ден Айвз, повідомляє TechCrunch, передає 24 Канал. За його словами, найбільше ризиків має саме Apple, адже майже 90% усіх iPhone виготовляються в Китаї.

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"Це економічний апокаліпсис для Apple", – зазначив Айвз і знизив прогнозовану вартість акцій компанії з 325 дларів до 250 доларів.

Як зазначає Bloomberg, у зв'язку з новими митами компанія, ймовірно, змушена буде підвищити ціни на iPhone для американських споживачів.

Збитки Tesla

Не менш уразливою, на думку Айвза, є і Tesla. Він знизив цільову ціну акцій компанії з 550 доларів до 315 доларів, що хоча й перевищує поточну ринкову вартість (233 доларів), однак свідчить про втрату довіри з боку інвесторів.

Крім економічних факторів, аналітик звертає увагу й на репутаційні ризики.

Важливо. Політична активність Ілона Маска, зокрема його асоціація з Дональдом Трампом, може вплинути на популярність бренду як у США та Європі, так і в Китаї. Там місцеві споживачі дедалі частіше віддають перевагу брендам на кшталт BYD.

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"Tesla стала глобальним політичним символом. Маску час проявити лідерство та адекватно відреагувати на нові виклики", – додав Айвз.

Попри незначне зростання акцій Tesla в понеділок, компанія все ще не відновилася після майже 10% падіння минулого тижня.