Як нові мита вплинуть на техніку Apple

Це рішення не тільки вплине на американських споживачів, але й може привести до зростання цін на продукцію Apple в Україні, інформує 24 Канал.

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Згідно з оцінками експертів, нові мита можуть призвести до подорожчання продукції Apple на 10–20%. Це стосується не лише нових моделей iPhone, а й інших пристроїв, таких як Mac і iPad.

Зауважте. Особливо це стосуватиметься бюджетних варіантів, наприклад, iPhone 64 ГБ, які можуть бути зняті з офіційних поставок через збільшення витрат на імпорт.

Удар по країнах-виробниках

Удари по каналах постачання Apple не обмежуються лише підвищенням мит для традиційних країн-виробників. Вартість пристроїв також зросте через нові мита для таких країн, як В’єтнам, Індія, Таїланд, Тайвань, Китай та Японія.

Враховуючи, що більшість комплектуючих для Apple виробляються в цих країнах, мита на їхню продукцію суттєво підвищують вартість для кінцевого споживача.

Коли відбудеться здорожчання

В Україні зміни можуть бути відчутними вже через кілька місяців після введення мит. Очікується, що через зростання цін на нові пристрої спостерігатиметься підвищення попиту на б/в техніку.

Збільшення цін на iPhone та інші продукти Apple може сильно вдарити по малих виробниках в Україні, які вже мали труднощі через високі мита на чавун та сталь.

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що додаткові мита можуть серйозно вплинути на малий бізнес, що експортує продукцію до США. У 2024 році український експорт до США складав 874 мільйони доларів, але більшість цієї суми припадає на чавун і металургію, що має менший ефект від нових мит.

Як відреагує Apple на нові мита

Apple не вперше стикається з такими тарифами, але цього разу ситуація інша — адміністрація Трампа більше не буде робити винятки для компанії. Мита на Тайвань, де виробляються важливі компоненти, зокрема Apple Silicon, можуть значно підвищити витрати компанії.

За оцінками Morgan Stanley, додаткові витрати можуть скласти близько 8,5 мільярдів доларів на рік для Apple. Наразі незрозуміло, чи буде компанія передавати ці витрати споживачам через підвищення цін на свою продукцію.

Очікується, що перші зміни в цінах будуть помітні вже через 1 – 3 місяці після введення мит, які набудуть чинності 9 квітня. Інвестори вже реагують: акції Apple впали на 7,5% після післяторгової сесії, що свідчить про зростання побоювань щодо подальших наслідків для компанії.