Как новые пошлины повлияют на технику Apple

Это решение не только повлияет на американских потребителей, но и может привести к росту цен на продукцию Apple в Украине, информирует 24 Канал.

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Согласно оценкам экспертов, новые пошлины могут привести к подорожанию продукции Apple на 10–20%. Это касается не только новых моделей iPhone, но и других устройств, таких как Mac и iPad.

Заметьте. Особенно это будет касаться бюджетных вариантов, например, iPhone 64 ГБ, которые могут быть сняты с официальных поставок из-за увеличения расходов на импорт.

Удар по странам-производителям

Удары по каналам поставки Apple не ограничиваются только повышением пошлин для традиционных стран-производителей. Стоимость устройств также возрастет из-за новых пошлины для таких стран, как Вьетнам, Индия, Таиланд, Тайвань, Китай и Япония.

Учитывая, что большинство комплектующих для Apple производятся в этих странах, пошлины на их продукцию существенно повышают стоимость для конечного потребителя.

Когда произойдет подорожание

В Украине изменения могут быть ощутимыми уже через несколько месяцев после введения пошлин. Ожидается, что из-за роста цен на новые устройства будет наблюдаться повышение спроса на б/у технику.

Увеличение цен на iPhone и другие продукты Apple может сильно ударить по малым производителям в Украине, которые уже имели трудности из-за высоких пошлин на чугун и сталь.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что дополнительные пошлины могут серьезно повлиять на малый бизнес, экспортирующий продукцию в США. В 2024 году украинский экспорт в США составлял 874 миллиона долларов, но большинство этой суммы приходится на чугун и металлургию, что имеет меньший эффект от новых пошлин.

Как отреагирует Apple на новые пошлины

Apple не впервые сталкивается с такими тарифами, но на этот раз ситуация другая - администрация Трампа больше не будет делать исключения для компании. Пошлины на Тайвань, где производятся важные компоненты, в частности Apple Silicon, могут значительно повысить расходы компании.

По оценкам Morgan Stanley, дополнительные расходы могут составить около 8,5 миллиардов долларов в год для Apple. Пока непонятно, будет ли компания передавать эти расходы потребителям через повышение цен на свою продукцию.

Ожидается, что первые изменения в ценах будут заметны уже через 1 – 3 месяца после введения пошлин, которые вступят в силу 9 апреля. Инвесторы уже реагируют: акции Apple упали на 7,5% после послеторговой сессии, что свидетельствует о росте опасений относительно дальнейших последствий для компании.