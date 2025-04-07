Ситуація на ринку

Власник дилерських центрів Honda та Mazda у Північній Каліфорнії Кен Гарві поділився досвідом продажу вживаних електромобілів Tesla. За його словами, це стає все більш вигідним бізнесом, пише The New York Times, інформує 24 Канал.

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Гарві регулярно купує вживані Tesla на автомобільних аукціонах і перепродає їх. Федеральний податковий кредит на купівлю вживаних електрокарів до 25 000 доларів допомагає знизити вартість Tesla Model 3 для клієнтів до 20 000 доларів.

Продажі вживаних Tesla

За його словами, вживані Tesla користуються великою популярністю і майже не затримуються на складі.

Хоча ринок нових електромобілів сповільнився, продажі вживаних Tesla зросли ще до того, як Маск приєднався до адміністрації президента США Дональда Трампа,

– ідеться у статті.

Зниження цін на нові моделі Tesla також вплинуло на подешевшання вживаних авто.

Відмова від Tesla

Крім того, багато власників Tesla у США вирішили продати свої автомобілі на знак протесту проти Маска. Також у багатьох містах були випадки підпалу зарядних станцій та автомобілів компанії.

Довідково. Кількість вживаних Tesla, виставлених на продаж, продовжує збільшуватися: наприкінці березня на онлайн-майданчиках було представлено 11 700 таких автомобілів, порівняно з 8 000 на початку року.



Також зросла кількість людей, які здають свої Tesla дилерам: у березні ці авто становили 1,4% серед усіх, які обмінювались на нові моделі.