Віддалена робота з нами назавжди: як отримувати максимум від команди, яка працює на відстані

Дистанційна робота відкриває нові можливості не лише для працівників, а й для бізнесу, який може наймати людей без прив'язки до локації. Однак потребу досягати результатів ніхто не скасовував, тож правильне налаштування робочого процесу відіграє у цьому ключову роль.

Ремоут настільки глибоко увійшов у світ бізнесу, що вже точно залишиться з нами назавжди, розповідає 24 Канал. Разом зі Škoda розглядаємо кілька методик, які дозволять отримувати максимальну віддачу від команди, спілкування з якою відбувається тільки через вебкамеру.

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Чітка комунікація

Сучасні технологічні можливості дозволяють легко спілкуватися, керувати проєктами та слідкувати за прогресом без потреби фізичної присутності в офісі. Складно вигадати завдання, з якими б не вдалося впоратися за допомогою програм, які пропонує ринок.

Технології забезпечують безбар'єрну комунікацію / Фото Pixabay

Однак важливо пам'ятати, що "+1 чат" здебільшого може стати перепоною для виконання поставлених завдань, адже відслідковування сповіщень у безлічі каналів забиратиме увагу та енергію. Саме тому потрібно налагодити комунікацію таким чином, щоб процес обміну повідомленнями був максимально зручним і не впливав на швидкість роботи.

Не менш чіткі очікування

Перш ніж працівник почне виконувати завдання, у нього повинне бути дуже конкретне розуміння того, як виглядатиме кінцевий результат та за якими критеріями його оцінюватимуть. Інакше існує великий ризик отримати зовсім не те, що малося на увазі. До цього додадуться й інші проблеми:

втрата часу;

недовіра між керівником та виконавцем;

демотивація працівника;

загострення комунікації всередині команди.

Важливо дуже чітко формулювати завдання та бажаний результат / Фото Pixabay

Для того, щоб уникнути "підводних каменів" та непорозумінь, можна розбити завдання на етапи та "звіряти годинники" після кожного з них. Це дозволить виявити розбіжності одразу після їх появи та швидко усунути всі неточності.

Важливо вимірювати продуктивність, а не час

Віддалена робота приваблює багатьох людей свободою планування та гнучкістю графіка. Тому не варто сильно заганяти команду у часові рамки робочого дня, вимагаючи негайно відповідати на кожне повідомлення.

Команда повинна бути ефективною, а не просто постійно зайнятою / Фото Pixabay

Окрім того, будь-яку команду потрібно будувати на довірі та визнанні компетентності кожного учасника. Мікроменеджмент давно вийшов із моди, тому важливо сконцентруватися на прогресі виконання завдань, а не на контролі за тим, скільки часу працівник проводить за монітором.

Не тільки робота, а й взаємини

Ні для кого не секрет, що глибокі командні зв'язки часто формуються у неформальній атмосфері. Те, що учасники перебувають на великій відстані один від одного, не означає, що їхнє спілкування може стосуватися лише робочих питань.

Команда – це не тільки про роботу / Фото Pixabay

Тренінги, обговорення фільмів та дружні посиденьки – за бажання навіть онлайн можна влаштувати хороший тімбілдінг. Не варто забувати про такі речі, адже вони позитивно впливають і на робочий процес: працівники краще розумітимуть один одного та тісніше взаємодіятимуть між собою для досягнення спільної мети.

Авто, яке допоможе отримати максимум у будь-якій ситуації

Попри безліч можливостей, які дозволяють працювати на відстані, іноді трапляються ситуації, коли без особистої присутності не обійтися. До того ж досить часто необхідно діяти дуже швидко. Саме тому краще мати помічника, який не підведе ні у звичайному житті, ні на шляху до локації, де відбуватимуться важливі переговори.

Таким надійним партнером стане Škoda Kodiaq. Це потужний сучасний та просторий семимісний кросовер, з яким можна бути певним: жоден із пасажирів не скаржитиметься на втому під час поїздки. Адже Kodiaq – найбільший позашляховик в родині Skoda і, звичайно, найзручніший для тривалих подорожей.

Про постійний комфорт водія та пасажирів "дбає" багате оснащення авто. Зокрема, йдеться про безключовий доступ, підігрів сидінь, задній парктронік та двозонний клімат-контроль.

Система підключення до смартфона покаже ситуацію в автомобілі, навіть якщо власник перебуває в іншому місті. А в найбільш розкішній версії L&K кросовер має шкіряний салон, преміальну аудіосистему Canton з 10 динаміками та навігаційну систему Amundsen.

Škoda Kodiaq – нові можливості для водія та пасажирів / Фото Škoda

Власник Škoda Kodiaq завжди може відчувати себе впевнено, адже в моторній гамі на вибір – бензинові чи дизельні двигуни потужністю 150 – 200 кінських сил з автоматичною коробкою передач. А повний привід гарантує безпроблемне пересування на будь-яких дорогах та поза ними.

Очевидно, що Škoda Kodiaq не просто так зберігає за собою статус флагмана бренду у сім'ї кросоверів – це вдале поєднання найкращих технологій, які доступні у європейському автопромі. Такий автомобіль стане надзвичайно вдалою інвестицією, яка щодня приноситиме бонуси у вигляді презентабельності, мобільності та ідеального комфорту.