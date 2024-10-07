Фінансова допомога в Україні: як отримати 20 тисяч гривень

Фонд ветеранів України запустив програму підтримки бізнесу, власниками якого є ветерани та їхні родини. У межах цієї програми учасники можуть отримати до 20 тисяч гривень фінансування.

Як отримати 20 тисяч гривень допомоги

Йдеться про відшкодування витрат на створення умов для інтеграції ветеранів та їхніх сімей, зокрема евакуйованих, за новим місцем проживання в Україні, повідомляє Український ветеранський фонд.

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Для отримання компенсації заявник повинен заповнити, підписати та подати заяву до Фонду в електронній формі через його вебсайт.

Щоб взяти участь у програмі, заявники мають подати також наступні документи:

паспорт громадянина з реєстрацією;

витяг або довідку з ЄДР про ФОП, що підтверджує статус індивідуального підприємця або самозайнятої особи;

документ, що підтверджує статус ветерана (наприклад, посвідчення ветерана або учасника війни);

документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном (наприклад, свідоцтво про шлюб);

підтвердження покупок, пов'язаних з бізнесом, здійснених після 24 лютого 2022 року (квитанції або рахунки-фактури).

Важливо! Проєкт триватиме до завершення воєнного стану в країні.