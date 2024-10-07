Як отримати 20 тисяч гривень допомоги
Йдеться про відшкодування витрат на створення умов для інтеграції ветеранів та їхніх сімей, зокрема евакуйованих, за новим місцем проживання в Україні, повідомляє Український ветеранський фонд.
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Для отримання компенсації заявник повинен заповнити, підписати та подати заяву до Фонду в електронній формі через його вебсайт.
Щоб взяти участь у програмі, заявники мають подати також наступні документи:
- паспорт громадянина з реєстрацією;
- витяг або довідку з ЄДР про ФОП, що підтверджує статус індивідуального підприємця або самозайнятої особи;
- документ, що підтверджує статус ветерана (наприклад, посвідчення ветерана або учасника війни);
- документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном (наприклад, свідоцтво про шлюб);
- підтвердження покупок, пов'язаних з бізнесом, здійснених після 24 лютого 2022 року (квитанції або рахунки-фактури).
Важливо! Проєкт триватиме до завершення воєнного стану в країні.