Як отримати 20 тисяч гривень допомоги

Йдеться про відшкодування витрат на створення умов для інтеграції ветеранів та їхніх сімей, зокрема евакуйованих, за новим місцем проживання в Україні, повідомляє Український ветеранський фонд.

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Для отримання компенсації заявник повинен заповнити, підписати та подати заяву до Фонду в електронній формі через його вебсайт.

Щоб взяти участь у програмі, заявники мають подати також наступні документи:

паспорт громадянина з реєстрацією;

витяг або довідку з ЄДР про ФОП, що підтверджує статус індивідуального підприємця або самозайнятої особи;

документ, що підтверджує статус ветерана (наприклад, посвідчення ветерана або учасника війни);

документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном (наприклад, свідоцтво про шлюб);

підтвердження покупок, пов'язаних з бізнесом, здійснених після 24 лютого 2022 року (квитанції або рахунки-фактури).

Важливо! Проєкт триватиме до завершення воєнного стану в країні.