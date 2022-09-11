Грант для креативних індустрій: як отримати майже 42 мільйони доларів

Міністерство культури та інформаційної політики України разом з програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" 6 вересня презентували грантову програму. Нею можуть скористуватись представники креативних індустрій.

Грантова програма для креативних індустрій

Галина Григоренко, заступник Міністра культури та інформаційної політики, зазначила, що у світі спостерігається попит на український креативний продукт – закордонні партнери та колеги вражені від української креативності. Але основні проблеми в цій індустрії полягають в стійкості організації, відтак і талантів.

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Хто може взяти участь у грантовій програмі

Грантова програма від USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та Мінкультури передбачає підтримку відновлення бізнесу у креативних сферах. Мовиться про такі:

ІТ,

мода,

виробництво меблів,

текстиль,

іграшки,

крафтова продукція,

фільми та аудіовізуальні матеріали.

На що виділяють кошти

Креативний бізнес може отримати кошти нарелокацію та перезапуск бізнесу, закупівлю обладнання, розробку продукту та інновацій, відновлення ланцюгів постачання, маркетинг, торгові місії, покращення бізнес-процесів, цифровізацію, підготовку персоналу й інші напрями витрат.

В рамках проєкту передбачені такі програми:

"Конкурентноспроможна економіка України"

Сукупна сума – 41,9 мільйона доларів.

Тривалість – з жовтня 2018 року по жовтень 2023 року.

"Безперервність та відновлення бізнесу"

Сукупна сума – 36 мільйона гривень.

Тривалість – з 25 липня 2022 року по 24 липня 2023 року.

"Підтримка участі бізнесу в торговельних заходах"

Сукупна сума – 1 мільйона гривень.

Тривалість – з 5 серпня 2022 року по 25 листопада 2022 року.

Передбачено три етапи дедлайнів:

до 19 серпня 2022 року до 30 вересня 2022 року до 25 листопада 2022 року

Оцінка заявок відбуватиметься протягом двох тижнів після кожного з вказаних дедлайнів.