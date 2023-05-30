Допомога українському бізнесу: як отримати гранти USAID від 35 тисяч доларів

Українські підприємці можуть взяти участь в отриманні грантів від США. Сума допомоги – десятки тисяч доларів.

Агентство США з міжнародного розвитку, більш відоме як USAID, запустило грантову програму для підтримки українського бізнесу. Зокрема, йдеться про участь наших підприємців у міжнародних торговельних заходах.

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Сума грантів та як їх отримати

Загальна сума програми для підтримки українських бізнесменів складе 2 мільйони доларів. У рамках програми передбачено надання приблизно 30 грантів, їх сума коливається у межах 35 – 90 тисяч доларів.

Як зазначила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко, наразі міжнародна торгівля є не лише одним з основних джерел наповнення державного бюджету, а й можливість для українського бізнесу розвиватися. Окрім того, це повинно дати новий поштовх для української економіки.

Грантова підтримка від наших міжнародних партнерів – це можливість для бізнесу реалізувати нові проєкти, знайти бізнес-партнерів, диверсифікувати виробництво й експорт,

– сказала Свириденко.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Пріоритетними для масштабування українського експорту є аграрна та харчова продукція, меблеві вироби та продукція і послуги сфери ІТ.

Натомість в USAID наголосили, що найвищі шанси отримати гранти можуть підприємці зі сфер інформаційних технологій, інжинірингу, виробництва, а також представники креативних індустрій та послуг.

Прийом заявок буде тривати до 15 вересня. Ознайомитися з вимогами та знайти анкету для заповнення можна за посиланням.