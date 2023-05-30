Допомога українському бізнесу: як отримати гранти USAID від 35 тисяч доларів
Джерело:Міністерство економіки України
Українські підприємці можуть взяти участь в отриманні грантів від США. Сума допомоги – десятки тисяч доларів.
Агентство США з міжнародного розвитку, більш відоме як USAID, запустило грантову програму для підтримки українського бізнесу. Зокрема, йдеться про участь наших підприємців у міжнародних торговельних заходах.
Читайте також Повернення податків та перевірок бізнесу: Верховна Рада проголосувала за закон
Сума грантів та як їх отримати
Загальна сума програми для підтримки українських бізнесменів складе 2 мільйони доларів. У рамках програми передбачено надання приблизно 30 грантів, їх сума коливається у межах 35 – 90 тисяч доларів.
Як зазначила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко, наразі міжнародна торгівля є не лише одним з основних джерел наповнення державного бюджету, а й можливість для українського бізнесу розвиватися. Окрім того, це повинно дати новий поштовх для української економіки.
Грантова підтримка від наших міжнародних партнерів – це можливість для бізнесу реалізувати нові проєкти, знайти бізнес-партнерів, диверсифікувати виробництво й експорт,
– сказала Свириденко.
Пріоритетними для масштабування українського експорту є аграрна та харчова продукція, меблеві вироби та продукція і послуги сфери ІТ.
Натомість в USAID наголосили, що найвищі шанси отримати гранти можуть підприємці зі сфер інформаційних технологій, інжинірингу, виробництва, а також представники креативних індустрій та послуг.
Прийом заявок буде тривати до 15 вересня. Ознайомитися з вимогами та знайти анкету для заповнення можна за посиланням.