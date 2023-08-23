Уряд буде компенсувати витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю

Інклюзивність – одна з головних цілей України на найближчі роки. Уряд готовий допомогти підприємцям у цьому питанні.

На засіданні 22 серпня уряд затвердив порядок компенсації витрат підприємців на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. За словами представника Кабміну у ВР Тараса Мельничука, міністри прийняли не лише процедуру надання коштів, а й розмір виплат.

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Як йдеться у рішенні уряду, підприємцям будуть компенсувати до 100 тисяч гривень за облаштування робочих місць для осіб, які мають І інвалідності. За робоче місце для особи з ІІ групою інвалідності держава компенсує 67 тисяч гривень.

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Компенсацію роботодавці зможуть отримати за придбання таких речей:

меблів (крісел з регульованими або фіксованими сидіннями, поручнів та брусів, розсувних дверей, засобів для їх відчинення/зачинення, протиковзних та тактильних матеріалів для підлог і сходів);

транспортерів для піднімання сходами з електроприводом;

допоміжних засобів для позиціонування курсора та тактильних комп'ютерних дисплеїв;

брайлівських клавіатур та портативних пристроїв;

підйомних платформ для робочих місць;

допоміжних засобів для відтворення звуку та для забезпечення здатності чути і бачити.

Для отримання компенсації підприємцям потрібно подати до регіонального центру зайнятості заяву, копію документів про працевлаштування особи та документи на придбання товарів. Зробити це можна як у паперовій, так і в електронній формі.