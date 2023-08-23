На заседании 22 августа правительство утвердило порядок компенсации расходов предпринимателей на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью. По словам представителя Кабмина в ВР Тараса Мельничука, министры приняли не только процедуру предоставления средств, но и размер выплат.
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Как говорится в решении правительства, предпринимателям будут компенсировать до 100 тысяч гривен за обустройство рабочих мест для лиц, имеющих I инвалидности. За рабочее место для лица с ІІ группой инвалидности государство компенсирует 67 тысяч гривен.
Компенсацию работодатели смогут получить при покупке следующих вещей:
- мебели (кресел с регулируемыми или фиксированными сиденьями, поручней и брусьев, раздвижных дверей, средств для их открывания/закрывания, противоскользящих и тактильных материалов для полов и лестниц);
- транспортеров для подъема по лестнице с электроприводом;
- вспомогательные средства для позиционирования курсора и тактильных компьютерных дисплеев;
- брайловских клавиатур и портативных устройств;
- подъемных платформ для рабочих мест;
- вспомогательных средств для воспроизведения звука и обеспечения способности слышать и видеть.
Для получения компенсации предпринимателям нужно подать в региональный центр занятости заявление, копию документов о трудоустройстве и документы на приобретение товаров. Сделать это можно как в бумажной, так и в электронной форме.