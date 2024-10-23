"Бізнес буде змушений йти у тінь", – банкіри про майбутню тінізацію в Україні

Внаслідок нового оподаткування бізнес все частіше йтиме в тінь. Це стосуватиметься не лише бізнесу, але й населення. Водночас є очікування, що український бізнес зможе справитися з такими проблемами та працювати надалі.

Що чекає на бізнес після підвищення податків

За словами директора департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Олега Федоренко, все поступово перетікатиме в кеш. Водночас "сірі" теми 90-х почнуть знову вилазити на поверхню.

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Нагадуємо! З жовтня в Україні почали діяти нові правила щодо оподаткування. Відтак військовий збір з 1,5% виріс до 5%, а податок на прибуток банків – до 50%. Крім того, передбачено авансові платежі для АЗС та підвищення податкових ставок для небанківських фінансових установ з 2025 року.

Компанії будуть закладати ці податки у вартість товарів. Друга змінна – це погіршення і так поганого інвестиційного клімату. Податки не сприяють тому, щоб інвестори заводили в країну кошти,

– каже Олег Федоренко.

За словами виконавчої директорки напряму управління мережею Кредобанку Оксани Стецьків, сильно вдарить підвищення податків по малому бізнесу.

Наш бізнес вміє швидко адаптуватися до змін. Військовий збір вплине на споживачів і матиме вплив на інфляційні процеси. Найбільші зміни будуть стосуватися ФОПів I, II та IV групи, які є, власне, малим бізнесом. Ці зміни вдарять вагомо по найслабшій частині бізнесу,

– зауважує пані Оксана.

Крім того, поточне збільшення податків вплине й на кредитування, запевняє начальник управління корпоративних продажів ОТП Банку Валерій Терно.

Підприємець може піти в тінь ще більше, не показувати дохідність, мінімізувати обсяг податкового навантаження. Другий бік цієї медалі полягає в тому, що банк, який з ним працює, не зможе дати достатній обсяг обігових коштів, тому що по офіційним показникам він не буде бачити можливість обслуговування цього боргу,

– пояснює банкір Валерія Терно.

Відтак це призведе до формування додаткових резервів з боку банків й нецікавості такого фінансування. Але попри все Терно додає, що бізнес зможе адаптуватися й продовжувати працювати.