Форма сплати податку змінилася: що буде, якщо ФОПи заплатили по-старому

У липні змінився формат платежу Єдиного податку. Втім, не всі підприємці чули про зміни, й не всі банки змогли швидко підлаштуватися під нововведення. Що саме змінилося та, як ФОПам платити цей податок – розповідає 24 Канал.

Що саме змінилося для ФОПів

Бухгалтер Михайло Смоктович зауважує, що минулого місяця змінилася форма платежу. Тепер у призначення не потрібно буде вносити зайві знаки та символи, що значно спростить життя підприємцям.

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Михайло Смоктович Бухгалтер та експерт з ведення ФОПів Тепер потрібно писати просто "код виду сплати, призначення платежу та період, за який сплачується податок". Це називається структурований формат платежу, і він обов'язковий з 1 липня 2023 року. Він стосується усіх податків, зборів, платежів та єдиного внеску.

Що робити, якщо заплатили податок по-старому

Як з'ясувалося, не всі підприємці дізналися про нововведення та сплатили податок за старим зразком. У схожій ситуації опинилися і банки, які не встигли перелаштуватися та надсилали старі зразки бланків, зауважує Смоктович.

Якщо ви заплатили податки за старим зразком – нічого страшного. Платежі зараховуються і все працює. Ми протестували усі можливі варіанти сплати податків – все гаразд, тому турбуватися нічого,

– розповів бухгалтер.

Сплатити податок за іншого підприємця не вийде

НБУ відреагував на звернення фінустанов та видав розпорядження, згідно з яким платити податки й за старим, й за новим зразком можна буде до 1 грудня 2023 року. Після цієї дати потрібно буде використовувати новий формат платежу.

Також варто зауважити, що нова форма платежу передбачає лише внесення призначення платежу. А для того, щоб ідентифікувати платника, податкова запитує ІПН у банку. Той, своєю чергою, дає реквізити платника.

Однак це нововведення стосується лише нової форми. Якщо ви платите податок за старим бланком, то він зараховується за тим ІПН, який вказаний у квитанції про платіж.

І в новій формі змінити це неможливо. Якщо ви сплачуєте ЄСВ чи податки зі свого рахунку, податкова зарахує його саме вам,

– пояснив Смоктович.

Експерт також наголосив: платити податки за новою формою з 1 грудня 2023 року потрібно буде і за себе, і за працівників.