Форма сплати податку змінилася: що буде, якщо ФОПи заплатили по-старому
У липні змінився формат платежу Єдиного податку. Втім, не всі підприємці чули про зміни, й не всі банки змогли швидко підлаштуватися під нововведення. Що саме змінилося та, як ФОПам платити цей податок – розповідає 24 Канал.
Що саме змінилося для ФОПів
Бухгалтер Михайло Смоктович зауважує, що минулого місяця змінилася форма платежу. Тепер у призначення не потрібно буде вносити зайві знаки та символи, що значно спростить життя підприємцям.
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Тепер потрібно писати просто "код виду сплати, призначення платежу та період, за який сплачується податок". Це називається структурований формат платежу, і він обов'язковий з 1 липня 2023 року. Він стосується усіх податків, зборів, платежів та єдиного внеску.
Що робити, якщо заплатили податок по-старому
Як з'ясувалося, не всі підприємці дізналися про нововведення та сплатили податок за старим зразком. У схожій ситуації опинилися і банки, які не встигли перелаштуватися та надсилали старі зразки бланків, зауважує Смоктович.
Якщо ви заплатили податки за старим зразком – нічого страшного. Платежі зараховуються і все працює. Ми протестували усі можливі варіанти сплати податків – все гаразд, тому турбуватися нічого,
– розповів бухгалтер.
Сплатити податок за іншого підприємця не вийде
Також варто зауважити, що нова форма платежу передбачає лише внесення призначення платежу. А для того, щоб ідентифікувати платника, податкова запитує ІПН у банку. Той, своєю чергою, дає реквізити платника.
Однак це нововведення стосується лише нової форми. Якщо ви платите податок за старим бланком, то він зараховується за тим ІПН, який вказаний у квитанції про платіж.
І в новій формі змінити це неможливо. Якщо ви сплачуєте ЄСВ чи податки зі свого рахунку, податкова зарахує його саме вам,
– пояснив Смоктович.